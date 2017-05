Weitere Konzerte sollen folgen Gelungener Auftakt von „Lingen Volume 1“

Lingen. Die erste Veranstaltung der neuen Reihe „Lingen Volume 01“ wurde von Lingener Musikinteressierten gemischter Altersklassen gut angenommen. Das geht aus einer Presseinformation hervor.

Der Bonikeller neben der Bonifatiuskirche habe sich als gute Lokalität erwiesen für das Musikevent, welches kurzfristig dorthin verlegt wurde. Initiator Ernst Thiel beabsichtigt, künftig weitere Konzerte zu veranstalten und überregionale wie lokale Bands in Lingen auftreten zu lassen, möglicherweise auch in wechselnden Räumlichkeiten.

Insanity Moments

Mit einer Mischung aus Rock, Metal und Pop nahmen Insanity Moments aus Ibbenbüren die Bühne als erstes in Beschlag. Bei mehreren Nummern mischte sich der Sänger Jan Blume unter das Publikum. Unter den Zuschauern kam man angesichts der musikalischen Performance ins Staunen, als man hörte, dass es sich um einen der ersten Live-Auftritte der Band handelt. Der Akustik-Song „Feels Like“ fand besonders guten Anklang.

Purple Rhino

Im Anschluss sorgten Purple Rhino mit roher Rockmusik für Unterhaltung. Das Trio bespielte letztes Jahr das Rock ’n’ Popmuseum Gronau und ist mit Festivalteilnahmen und Auftritten als Vorband in der Stadthalle Rheine und im Capitol Hannover größere Bühnen gewohnt. Die Bandmitglieder aus Lingen, Recke und Osnabrück genossen an diesem Abend demgegenüber sichtlich die Clubatmosphäre im Bonikeller. Heimisch wurde es als die Band ihren Song „Sunshine On Your Smile“ einem verstorbenen Mundharmoniker und Besucher des Lingener Musikerstammtisches widmete. Erst nach zwei Zugaben durfte Purple Rhino die Bühne verlassen.