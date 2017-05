Haus verkauft, Jobs aufgegeben Lingener Paar plant Europareise im Wohnmobil

Lingen. Sie haben ihr Haus verkauft und geben ihre Jobs auf, um sich ihren größten Traum zu erfüllen: Ab Juli wollen Ines und Bernd Hoormann aus Lingen im Wohnmobil durch Europa reisen.

Das Paar möchte sich endlich Zeit nehmen, für sich und dafür, ihre Umgebung zu erkunden. Deshalb haben sich Bernd (54) und Ines Hoormann (52) aus Lingen entschlossen, ihren großen Traum nun wahr werden zu lassen. Mit einem Wohnmobil wollen sie alle Länder Europas bereisen – solange es ihnen gefällt. „Wir waren ja totale Workaholics, haben immer 120 Prozent gegeben“, sagt Bernd Hoormann, der ein Ingenieurbüro in Lingen aufgebaut hat, das er bis heute leitet. Seine Frau arbeitete lange als Finanzmanagerin, bis der Druck zu groß geworden sei. Dann entschied sie sich, etwas anderes zu machen und putzt seitdem. Doch die Tage, in denen die beiden einer geregelten Arbeit nachgehen, sind gezählt.

„Nicht blauäugig“

Ihr Haus im Gauerbach haben die beiden schon verkauft. Schwer sei ihnen dieser Schritt nicht gefallen. „Es war eine schöne Zeit hier, aber jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt“, sagt Ines Hoormann. Auf den hat sich das Paar schon lange gefreut. Seit sie sich kennen, hätten sie die Idee gehabt. „In den letzten zehn Jahren ist kein Tag vergangen, an dem wir nicht davon gesprochen haben“, erzählt Ines Hoormann. Die beiden haben nicht nur geträumt, sondern auch geplant, sagt ihr Mann: „Wir haben lange dafür gespart und machen das nicht blauäugig.“ Sie haben unter anderem Kosten für Stellplätze, Verpflegung und Versicherungen kalkuliert. Nach den Berechnungen des Paars muss Bernd Hoormann monatlich noch etwa 200 Euro durch seine Musik hinzuverdienen. Darüber mache er sich jedoch keine Gedanken.

Viele Instrumente im Gepäck

Der Lingener ist seit seiner Jugend Musiker und hat im Wohnmobil neben mehreren Gitarren auch eine Ukulele, eine Mandoline und eine kleine Anlage verstaut. In jungen Jahren machte Hoormann Tanzmusik, später wechselte er zu Country-Musik. „Wir sind Cowboys“, sagt er und stimmt im Sitz seines Wohnmobils „Ring of fire“ von Jonny Cash an. Außer Musik machen haben die beiden noch viele Pläne. Sie wollen Lesen, die Natur mit Rad und Kajak erkunden und vor allem „einfach mal anhalten“. „Auch vor unserer Haustür gibt es so viele schöne Ecken, die wir nie gesehen haben“, sagt Bernd Hoormann. Das solle sich nun ändern.

Toaster fehlt

Kochen wollen sie auch oft. Das Mobil ist mit Backofen und Mikrowelle ausgestattet. Ein Toaster fehlt allerdings. „Aber wir können Brötchen auch mal in der Pfanne warm machen, das schmeckt genauso gut“, sagt Ines Hoormann. Neben der Küche finden in dem 20 Quadratmeter großen Innenraum des Wohnmobils auch ein Schlaf- und ein Wohnzimmer und ein Bad Platz. „Sogar ein Büro“, sagt Bernd Hoormann und meint damit einen Klapptisch, der hinter einem Drehsessel verstaut ist. Auf eine Waschmaschine muss das Paar auch nicht verzichten, auch wenn ihre Lage gewöhnungsbedürftig ist: Neben dem Bett können die beiden die Wäsche waschen.

Großer Fernseher wird nicht vermisst

An Platz mangele es ihnen nicht, auch wenn dafür einige kreative Lösungen gefragt waren. Die Bücher in den Regalen können gestapelt werden, weil Wäscheklammern an den niedrigen Wänden verhindern, dass in einer Kurve alles durch das Wohnmobil fliegt. „Uns fehlt nichts hier drin“, sagt Ines Hoormann, die schon am ersten Tag, als das Mobil neben dem Haus parkte, alle ihre Sachen herübergetragen hatte. Nach und nach folgten auch die Habseligkeiten ihres Mannes. Zurück blieb außer den Möbeln beispielsweise ein großer Fernseher. Auch den werden sie nicht vermissen, glauben die Aussteiger.

Reise geprobt

Bei der Vorbereitung auf ihr Abenteuer halfen den beiden Internetforen und die Erfahrungen von Ines Eltern, die selbst fünf Jahre lang mit einem Wohnmobil unterwegs waren. Wenn sie von anderen Reisenden höre, gebe es nur einen negativen Aspekt, erzählt Ines Hoormann: „Viele bereuen, dass sie nicht eher gestartet sind.“ Auch ihr Mann und sie hatten den Beginn der Reise lange für 2020 geplant. Ein Urlaub auf Teneriffa vor zwei Jahren ließ den Wunsch jedoch so groß werden, dass sich anders entschieden. Im vergangenen Jahr liehen sie dann ein Wohnmobil für den Urlaub, um die große Reise schon einmal zu proben. Die Suche nach dem richtigen Gefährt dauerte schließlich auch einige Monate. „Eigentlich wollten wir ein amerikanisches Modell, aber Reparaturen wären dann eine Katastrophe“, berichtet Bernd Hoormann. Entschieden haben sie sich für ein Mobil, dass auf ein Lkw-Gestell gebaut ist. Es darf 6,5 Tonnen schwer sein, derzeit liege das Gewicht wahrscheinlich höher, vermutet Bernd Hoormann: „Weil meine Frau sämtliche Schränke mit Konserven gefüllt hat.“

Spanisch lernen mit CDs

Zu den ersten Zielen der beiden gehören Schottland und Frankreich. Überwintern wollen sie dort, wo es warm ist: in Spanien, Portugal und auf den Kanaren. Nebenbei lernt Ines Hoormann mit CDs Spanisch. Ihren fünf Kindern, die in ganz Deutschland verteilt sind, haben sie schon zu Weihnachten Flugtickets für den ersten Besuch geschenkt. Wie lange die beiden unterwegs sind, wissen sie noch nicht. „Ein danach gibt es im Moment nicht“, sagt Bernd Hoormann. Über ihre Erlebnisse berichten sie auf ihrer Homepage www.womo-cowboys.de.