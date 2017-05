Überzeugt das asiatische Menü? „Das perfekte Dinner“: So schnitt Julia Celiker aus Lingen ab

Lingen. Als vierte von fünf Hobby-Köchen hat Julia Celiker aus Lingen am Donnerstag beim Emsland-Special der VOX-Sendung „Das perfekte Dinner“ ihren Gästen ein asiatisches Menü aufgetischt. Dazu gibt es jede Menge Wein - doch für viele Punkte reicht das für Julia am Ende nicht.

Seit Montag macht die VOX-Sendung „Das perfekte Dinner“ im Emsland Halt. Am vierten von fünf Tagen war Julia Celiker aus Lingen an der Reihe. Die 33-Jährige sagt im Vorfeld des Kochtages: „Ich hätte schon Bock auf den Pott“. Der Koch, der die vier Mitstreiter am besten überzeugen kann, gewinnt am Ende der Woche 3.000 Euro. Julia will ihre vier Gäste Janneke van der Kooij aus Haren, Ximena Calderon aus Lingen, Theo Kröger aus Salzbergen und Andre Kleimann aus Haren mit einem asiatischen Menü überzeugen. (Weiterlesen: Fünf Emsländer bei „Das perfekte Dinner“ auf VOX.)

Das Wichtigste zuerst: Der Wein muss kalt sein

Doch allein mit dem Essen sind in der emsländischen Woche beim „perfekten Dinner“ keine Punkte zu holen - das weiß auch Julia. Deswegen muss am Morgen, als gegen 10 Uhr das Fernsehteam klingelt, „für die Schnapsdrosseln“ zuallererst der Wein kalt gestellt werden. „Wir erfüllen diese Woche das Klischee, dass die Emsländer recht viel trinken“, sagt die gebürtige Bremerhaverin, die nach zwei Jahren in Meppen inzwischen mit ihrem Freund in Lingen wohnt. Den hat die IT-Beraterin übrigens ganz modern über Instagram kennengelernt, wie sie in der Sendung verrät. (Weiterlesen: Lingener IT-Consultant will das „perfekte Dinner“ zaubern.)

Mal was anderes: Emsländerin Julia kocht asiatisch

Schon die ganze Woche über befürchtet Julia, dass den anderen Vier ihr Menü nicht schmecken könnte. „Ich bin schon sehr aufgeregt, muss ich gestehen. Das Menü ist mal was anderes als das, was ein Emsländer sonst auf den Tisch bekommt.“ Das stimmt wohl: Thai-Salat mit gebackenen Wan-Tans in der Vorspeise und Teriyaki-Lachs mit frischem Gemüse und Kartoffelchips bringen asiatisches Flair ins Emsland. Als Nachspeise serviert die Lingenerin Mango-Sorbet mit französischen Madeleines.

Das Kochen hat Julia von ihrer Mutter gelernt, bei der sie schon als Kind mithelfen musste - beim „perfekten Dinner“ ist Julia aber ganz auf sich allein gestellt und fängt deshalb auch früh mit den Vorbereitungen an: „Manchmal bin ich ein kleiner Tollpatsch und habe deswegen die Befürchtung, alles doppelt machen zu müssen.“ Doch das ist völlig unbegründet: Die Zubereitung ihres Menüs läuft insgesamt entspannt und problemlos ab, beim Kochen zeigt sich die 33-Jährige freundlich und lacht viel - angespannt ist sie aber dennoch, wie sie selbst zugibt.

Bestens gelaunte Runde beim „perfekten Dinner“ in Lingen

Pünktlich um 18.30 Uhr ist alles fertig und Julia nimmt Janneke, Ximena, Andre und Theo selbstverständlich mit Alkohol in Empfang: Zur Begrüßung gibt es Gin Tonic. Beim Kochen können die vier Emsländer ihrer Konkurrentin in der Wohnküche auf die Finger schauen: „Sie sieht entspannter aus als gedacht“, meint Ximena, die Julia dann auch noch mit einer GoPro-Kamera nervt: „Du bist ganz schön neugierig“, sagt die Hobbyköchin. Anschließend wird dann auch endlich gegessen, die emsländische Runde zeigt sich bestens gelaunt und hat sichtlich Spaß zusammen. (Weiterlesen: So war das „perfekte Dinner“ der Lingerin Ximena.)

Beim Essen äußern die vier Gäste der Lingerin Julia kaum Kritik. Wirklich lecker wird es am Essenstisch aber erst, als die Emsländer von ihren schrecklichsten Erlebnissen in Ferienwohnungen berichten: Über zu dreckige Bäder und Tiere im Zimmer spricht man doch gerne, während man gerade den Teryaki-Lachs auf dem Teller hat. Ansonsten scheinen alle zufrieden zu sein mit den aufgetischten Gerichten. Bei den französischen Madeleines nimmt Andre sogar nochmal nach und Theo, der sich selbst als „Nachspeisen-Verweigerer“ bezeichnet, fragt Julia nach dem Rezept für die Nachspeise.

Julia bekommt 20 Punkte - vorletzter Platz

Schluss mit den Nettigkeiten ist trotz jeder Menge Wein nach dem zweistündigen Schlemmen bei den Punkten. Bei der Hauptspeise waren die Möhren zu roh, meint Theo. Auch der Fisch hätte noch besser zubereitet werden können. Vor- und Nachspeise waren hingegen gelungen, wie die Vier allesamt meinen. Am Ende gibt es von Janneke und Andre jeweils acht Punkte, Xemina gibt sieben und Theo nur sechs. Für Julia macht das insgesamt 29 Punkte, die sie nach vier von fünf Kochtagen auf den vorletzten Platz befördern. Beschlossen wird „Das perfekte Dinner“ im Emsland am Freitag mit Janneke van der Kooij aus Haselünne, die verspricht: „Morgen brennt die Luft bei mir!“