Lingen Neuer Glanz für Pavillon an Lingener Wilhelmshöhe

Neuer Glanz für Pavillon an Lingener Wilhelmshöhe MEC öffnen

Der Kommandeur der Kivelinge, Nils Deymann (links), übergab das traditionelle Geschenk der Lingener Bürgersöhne an Oberbürgermeister Dieter Krone. Foto: Wilfried Roggendorf

Lingen. Kultur und Natur – das traditionelle Geschenk der Kivelinge an die Stadt Lingen, die Sanierung des Pavillons und zwölf Nistkästen, passt zu dem, was den Park an der Lingener Wilhelmshöhe ausmacht.