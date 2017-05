Keine Verletzten Brand in Lingener Gaststätte „Stone“

Lingen. Zu einem Brand in der Gaststätte „Stone“ wurde am frühen Donnerstagmorgen die Ortsfeuerwehr Lingen gerufen. Aus dem Kellerschacht kam Rauch. Verletzt wurde niemand.

Gegen 0.23 Uhr bemerkten Passanten aus einem Kellerschacht direkt neben dem Eingang zu einer Gaststätte am Markt Rauch. Die Gäste in dem Lokal wurden nach Aussage der Feuerwehr vorbildlich evakuiert. Es wurde festgestellt, dass in dem Schacht Zigarettenkippen und Papier brannten. Vom Keller der Gaststätte führte ein Abluftkanal in den Schacht.

Das Feuer war schnell gelöscht, die entsprechenden Kellerräume überprüft. Aufgrund der ersten Meldung: „Brand in Gaststätte/Diskothek“ wurden laut Alarm- und Ausrückordnung neben der Lingener Wehr auch zwei Fahrzeuge der Ortsfeuerwehren Bramsche und Holthausen alarmiert. Sie konnten aber schon auf der Anfahrt wieder abdrehen.