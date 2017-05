Ziel ist Integration Lingener Abenteuerspielplatz leistet mehr als Kinderbetreuung

Lingen. Weit mussten sie nicht laufen, die Kinder vom Awo-Abenteuerspielplatz (ASP) auf der Suche nach herumliegenden Müll. Auch brauchten sie gar nicht lang, um bei beständigem Nieselregen sechs Müllsäcke zu füllen.

Zum Awo-Aktionstag startete der Stadtteiltreff Abenteuerspielplatz in Gossmanns Tannen seine erste Sauber-mach-Aktion. Monatlich will man hier mit den Kindern die Umgebung des Spielplatzes von Abfällen befreien. Bereits die kleinen Kinder gestalten so ihr Umfeld mit. Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass die Aktion sinnvoll ist: Einiges an Müll hat sich in der Umgebung angesammelt.

Die Funde der Kinder sprechen Bände: Neben alten Plastiktüten, weggeworfenen Taschentüchern, Bonbonpapier, Zigarettenschachteln, Glasscherben und Cola-Dosen fand sich etlicher entsorgter Sperrmüll, sogar Essensreste und ein alter Turnschuh. Beim Fund einer Packung Papiertaschentücher stellt ein kleiner Sammler empört fest: „Die ist ja noch voll!“

Integration ist das Ziel

Die Wohnsiedlung kennt zwar einige eigene Maßnahmen zur Bereinigung der eigenen Flächen aber, so der neue Hausmeister der Siedlung Stephan Lucas, „die greifen nicht wirklich“. Die Siedlung, die vor wenigen Jahren noch 30 Prozent Leerstand zu verzeichnen hatte, ist inzwischen wieder vollständig bewohnt, doch viele Menschen brachten auch ihre Probleme mit. Hinzu kommt, dass hier offensichtlich auch sehr gern ‚Fremdmüll‘ entsorgt wird.

„Es ist äußerst wichtig, dem Stadtteil und seinen Menschen ein Gesicht zu geben“, sagt der Leiter des ASP, Daniel Sielaff, daher ist dieses ein Projekt aus einem ganzen Projekte-Paket, das Teilhabe und Integration zum Ziel hat. Denn „Sozialarbeit in diesem Viertel ist weit mehr, als reine Kinderbetreuung. Wir sorgen zum Beispiel dafür, dass die Bewohner Hilfsangebote auch in Anspruch nehmen. Wir bedienen Netzwerke“, sagte die pädagogische Fachkraft Melanie Berling.

Vorbildfunktion

Ein sauberes Umfeld ist für all das eine wichtige Grundbedingung. Hausmeister Lucas begrüßt, dass gerade die Kinder diese Aktion durchführen, denn die Erwachsenen verschließen sich gern diesem Problem und sehen weg. Die Kinder hingegen tragen ihre Erfahrungen nach Hause und können hier eine Vorbildfunktion übernehmen.

So zogen Ideengeberin Melanie Berling und Niklas Wasmuth vom AWO Kreisjugendwerk zusammen mit den Kindern los. Ausgestattet mit Mülltüten, Greifzangen und Gummihandschuhen ging es in Beete und Büsche in den Wald und an den Parkplatz. Mit Spaß und Ehrgeiz fanden die Kleinen jede Menge Unrat und als nach nicht einer Stunde alle Beutel gefüllt, die Gegend aber längst nicht gesäubert war, beschloss man, nicht erst wie geplant in einem Monat, sondern bereits in der nächsten Woche erneut loszuziehen. Gegrillte Würstchen im Anschluss durften bei alledem nicht fehlen und waren sicherlich eine mehr als verdiente Belohnung für die eifrigen Sammler.