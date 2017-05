„Angebote reichen auf Dauer nicht“ CDU Lingen: Über weitere Kita nachdenken

Ein kleines Mädchen spielt in einer Kindertagesstätte. Auf Dauer müsse über die Schaffung einer zusätzlichen Kindertagesstätte in Lingen nachgedacht werden, heißt es in einer Mitteilung der Christdemokraten. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Lingen. Die in der jüngsten Jugendhilfeausschusssitzung von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen, um den steigenden Bedarf an Kita-Plätzen abzudecken, geht der CDU-Stadtratsfraktion nicht weit genug. Auf Dauer müsse über die Schaffung einer zusätzlichen Kindertagesstätte nachgedacht werden, heißt es in einer Mitteilung der Christdemokraten.