Vizepräsidentin des Bundestages Edelgard Bulmahn sprach in Lingen über aktuelle Krisen

Lingen. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Edelgard Bulmahn hat in Lingen über das Thema „Bündnis in der Krise? – Transatlantische Zusammenarbeit in Zeiten von Fake News und globaler Unsicherheit“ referiert.

Zahlreiche Konflikte, weltweite Krisenherde und Kriege, globaler Terrorismus und Unklarheiten über die Folgen der Globalisierung hätten die Gesellschaft verstärkt verunsichert, sagte Edelgard Bulmahn, die auf Einladung von MdB Daniela De Ridder zur „Fraktion vor Ort“ in der Halle IV referierte. Unsicherheit und Angst vor sozialem Abstieg seien Nährboden für rechte Ideologien und populistische Politik, die mit ihrer Hetze den inneren und äußeren Zusammenhalt gefährden würden. Auf Willy Brandt verweisend: „Außenpolitik ist immer auch Innenpolitik und umgekehrt“, erläuterte die SPD-Abgeordnete Kernelemente deutscher Außenpolitik als eine auf zivilen Elementen basierende Friedenspolitik.

Ziele und Grundsätze von Frieden wie Verständigung, Dialog, zivile Konfliktregelung, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, Freiheit und Demokratie müssten in konkretes Handeln umgesetzt werden. Die demokratische Wertegemeinschaft und gesellschaftliche Ordnung werde nach dem Wahlsieg von Donald Trump, dem Brexit, der anhaltenden Stimmungsmache der neuen Rechten und Populisten in einigen europäischen Ländern und der Türkei auf eine harte Probe gestellt. Die Hoffnungen auf eine sicherere Welt nach Ende des Kalten Krieges und des Systemkonfliktes zwischen West und Ost, hätten nur eine kurze Zeit getragen und seien dann unter anderem mit den Kriegen in Jugoslawien oder Irak wieder zerbrochen.

Eindruck, dass die „Realität die Satire übertreffe“

Bürgerkriege, militärische Auseinandersetzungen, Fluchtbewegungen in Nahost, Afrika, Asien und Europa verdeutlichen, „dass wir uns überhaupt nicht darauf ausruhen dürfen, eine Innensicht zu betreiben.“ Zur Deeskalation und friedlichen Lösung habe das transatlantische Bündnis in der Vergangenheit immer eine wichtige Rolle gespielt. Doch momentan entstehe der Eindruck, dass die „Realität die Satire übertreffe.“ Die transatlantischen Beziehungen seien aber in Krisenzeiten ein zu wichtiges Thema.

78 Prozent in Deutschland seien einer Umfrage zufolge in „großer Sorge“ im Hinblick auf internationale Handlungsfähigkeit und Konfliktlösungen. Simple und vorschnelle Antworten seien keine Problemlösungen für komplexe Ursachen. Beides müsse differenziert betrachtet werden, und da hoffe sie auf das Korrektiv in den demokratischen Institutionen und im US-Kongress. Das Machtvakuum in der internationalen Politik würden unter anderem Akteure wie Russland und China nutzen, wobei die chinesische Positionierung erkennbar vernunftbetont und abgewogen sei und zur Deeskalieren beitrage. Da sich der UN-Sicherheitsrat „total blockiert“, setze die Politikerin auf die UN-Vollversammlung und den „engagierten Generalsekretär.“

Keine militärische Lösung

Die Vielzahl von Konflikten und Krisen mit unterschiedlichsten politischen, wirtschaftlichen, soziokulturellen und klimatisch bedingten Ursachen und Interessen seien mit einfachen Mitteln und vor allem militärisch nicht lösbar. Neben dem koordinierten Vorgehen der internationalen Staatengemeinschaft sei eine starke transatlantische Achse und ein transatlantisches Vorgehen nötig, um Krisen besser bekämpfen zu können, forderte Bulmahn. Deutschland habe in den letzten Jahren Verantwortung übernommen, um auf diplomatischem Weg die internationale Politik insgesamt auf andren Kurs zu bringen.

Es sei „verantwortungslos“, den Verteidigungshaushalt jährlich um 25 bis 30 Milliarden Euro zu erhöhen. Geld, das für koordiniertes, internationales Vorgehen und für die große Rolle der transatlantischen Beziehungen fehlen würde.