Prozess um falsche Fünfziger Blüten aus dem Emsland von mittlerer Qualität

Osnabrück. Die falschen 50-Euro-Scheine, die zwei Männer aus dem Emsland in großer Stückzahl produziert haben, waren offenbar von recht guter Qualität. Oder wie es ein Sachverständiger der Deutschen Bundesbank jetzt vor dem Landgericht fachmännisch formulierte: „Zur Täuschung im Zahlungsverkehr geeignet.“

Insgesamt handele es sich bei den Scheinen um Fälschungen mittlerer Qualität, attestierte der Falschgeldexperte die Arbeit der beiden Männer, die ihre Werke in Zusammenarbeit mit einem angeblich auch ihnen selbst unbekannten Dritten produziert und vertrieben hatten.

„Napoli-Klasse„

Von den fraglichen Scheinen sind nach Angaben des Sachverständigen EU-weit bislang 13.641 Exemplare aufgetaucht, 70 weitere in der Schweiz und in Hong Kong. Die Mehrzahl der Scheine, 12.515 Stück, ist in Deutschland in Umlauf gebracht worden, im Wesentlichen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Im Jahr 2016 habe es sich damit um das bundesweit viertgrößte Aufkommen von Falschgeld gehandelt. „In Deutschland gab es eine derartige Fälschungsklasse noch nicht“, so der Experte. In der Menge nur noch übertroffen wurde das unter anderem mit gängigen Tintenstrahldruckern in Lingen und in der Grafschaft Bentheim produzierte Falschgeld von Blüten der im Fachjargon als “Napoli-Klasse“ bezeichneten Qualität. Napoli deshalb, weil diese Falschgeld-Variante seit etlichen Jahren aus dem italienischen Neapel in den Geldkreislauf eingeschleust wird.

„Charakteristische Auffälligkeiten“

Die Fälschungen, um die es im aktuellen Prozess geht, sind nach Angaben des Sachverständigen durch charakteristische Auffälligkeiten im Druckbild zu erkennen. Dazu zählen unter anderem fehlerhaft dargestellte Rasterlinien, fehlende Punkte und nicht korrekt wiedergegebene Farbverläufe. Neben diesen immer wieder auftauchenden Merkmalen gibt es den Angaben zufolge auch wechselnde Auffälligkeiten, darunter unterschiedliche Hologramme, verschiedene Papierqualitäten und mehr oder weniger gut nachgemachte andere Sicherheitsmerkmale.

In Asien erhältlich

Bei etlichen Sicherheitsmerkmalen haben Fälscher nach den Worten des Experten generell relatives leichtes Spiel. So ist beispielsweise Papier mit eingearbeitetem Sicherheitsfaden „ohne Probleme und ohne Restriktionen“ auf dem asiatischen Markt erhältlich. Selbiges gilt auch für die benötigten Hologramme. Diese sind es ähnlich wie Briefmarken fix und fertig zum Aufkleben online in China zu bestellen.