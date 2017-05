Potpourri im Lingener Theater Liederabend nur mäßiger Ersatz für Musical „Cabaret“

Lingen. Dieser Abend schied die Geister. „Nur schnell nach Hause!“, sagten manche Besucher des Lingener Theaters, andere meinten: „Besser als auf dem Sofa einzuschlafen.“ So richtig begeistert aber ging wohl niemand von dannen. Wie auch, wenn Ersatz für den Ersatz geboten wird?

Allerdings gab es auch die Möglichkeit, sich den Eintrittspreis erstatten zu lassen. Die ursprünglich im Februar geplante ausverkaufte Vorstellung des Musicals „Cabaret“ entfiel erneut wegen Erkrankungen im Ensemble (wir berichteten). Die Musical Company des Hildesheimer Theaters für Niedersachsen (TfN) gastierte stattdessen mit dem Liederabend „Von Liebesgeschichten und einem Vampir“. Präsentiert wurden Melodien aus „Jesus Christ Superstar“ und „Tanz der Vampire“, aber auch sehr schöne Songs der Oscargewinner Benj Pasek und Justin Paul aus den Musicals „Edges“ und „Ein hässliches Spiel (Dogfight)“ waren zu hören.

Keine schmutzigen Details

Moderator Christof Wahlefeld warb um Verständnis, indem er die Diagnosecodes der Krankmeldungen vorlas: „A05.3: Enteritis necroticans, A83.4: Enzephalitis, J11.1: Laryngitis, H60.5: Otitis“. Das klang nach Darm, Kopf, Hals und Ohr, und auch wenn er dem Publikum schmutzige Details ersparte, der Dramaturg wirkte besorgt. Von daher konnte man dankbar sein, dass die noch gesunden Künstler der TfN-Crew ein vom musikalischen Leiter Andreas Unsicker am Flügel zuverlässig begleitetes Alternativprogramm präsentierten.

Freude und Befremden

Das sagte dem einen zu, dem anderen gar nicht. Günter Schonhoff aus Lingen meinte, die Absage sei höhere Gewalt, und freute sich über unbekanntere Stücke wie „Along the Way“ aus „Edges“, während seine Frau Brigitte etwas befremdet war, dass auch der gesteppte „Hundesong“ von Bodo Wartke auf dem Programm stand. Einige unerschütterliche Musical-Fans riefen „Bravo“, andere waren erst gar nicht gekommen.

Von allem ein bisschen

Einhellig war die Meinung, dass Jürgen Brehm, Elisabeth Köstner, Tim Müller und Alexander Prosek sich alle Mühe gaben, den Abend zu retten. Für den vom Moderator angekündigten „Taschentuchalarm“ reichte es aber nicht ganz. Die Sänger schlüpften in diverse Rollen, von der japanischen Therapeutin („Ilgendjemand Liebeskummel?“) bis zum leidenden Christus in „Gethsemane“, und diese Diversität war das Problem. Von allem ein bisschen, und das nur halb.

Gewisse Tragikomik

Immerhin, auf „Cabaret“ musste man nicht ganz verzichten. Es erklangen der titelgebende Song „Cabaret“, „Willkommen, Bienvenue, Welcome“ und „Wer will schon wach sein“. „Unstillbare Gier“ aus „Tanz der Vampire“ drückte am Schluss noch mal aufs Gemüt und entließ die wenigen Getreuen ohne Zugabe etwas ratlos. „Alles wird besser, wenn man daraus ein Musical macht.“ Dieses Zitat des Moderators aus einem Dankesbrief an das TfN gab dem Lingener Potpourri eine gewisse Tragikomik. Gute Besserung!