Informationspolitik kritisiert Straßenbau Am Mühlenstein in Lingen sorgt für Unmut

Straßenbau Am Mühlenstein in Lingen sorgt für Unmut

Aus den 1950er-Jahren stammt der Belag der Straße Am Mühlenstein und einen Regenwasserkanal gibt es auch nicht. Jetzt soll saniert werden. Foto: Wilfried Roggendorf

Lingen. Die Straße Am Mühlenstein in Lingen-Biene soll in absehbarer Zeit ausgebaut werden. Das hatte der Georg Tieben, Leiter des Fachbereichs Tiefbau der Stadt Lingen, im Planungs- und Bauauschuss (PBA) Anfang Mai mitgeteilt. Die Pläne sorgen allerdings für Unmut unter den Anwohnern: Sie kritisieren die Vorgehensweise der Stadt.