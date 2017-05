Infoabende ab 29. Mai Deutsche Glasfaser informiert in Lingener Ortsteilen

Um über die Vorteile eines Glasfasernetzes zu informieren, finden in den jeweiligen Stadtteilen Informationsabende statt. Foto: Peter Kneffel/dpa

Lingen. Der Startschuss für die Nachfragebündelung für den Ausbau eines Glasfasernetzes in einigen Lingenern Ortsteilen fällt am 27. Mai 2017. Um über die Vorteile eines Glasfasernetzes zu informieren, finden ab Montag, 29. Mai, in den jeweiligen Orts- und Stadtteilen Informationsabende statt.