Mehr als 100 Teilnehmer Mit zwei Bussen von Lingen aus zum Kirchentag in Berlin

Lingen. Mehr als 100 Jugendliche und Erwachsene sind am Mittwochmorgen von Lingen aus zum 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin aufgebrochen.

Unter dem Motto „Du siehst mich“ bietet der Kirchentag ein buntes Programm mit mehr als 2500 Veranstaltungen in fünf Tagen an. Bis Samstag findet der Kirchentag in Berlin und Potsdam statt, am Sonntag werden Veranstaltungen in Wittenberg angeboten. Hier werden auch die Teilnehmer aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim am Sonntag zum Reformationsjubiläum 2017 in der Lutherstadt Wittenberg den Abschluss erleben.

Veranstalter dieser Fahrt ist der evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Emsland-Bentheim. Das Berufsschulpfarramt mit Pastor Gernot Wilke-Ewert und seinem Team zeichnet für die Organisation verantwortlich. Mit zwei Bussen machten sich die Teilnehmer nach einem gemeinsamen Gebet vom Busbahnhof der Berufsbildenden Schulen auf den Weg nach Berlin.