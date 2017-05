Musik, Kunstmarkt, Führung Kultiges in der Region: Was ist los am Wochenende?

afsh Lingen. Das letzte Maiwochenende bietet neben vielen Schützenfesten auch wieder die ersten Aufführungen auf den Freilichtbühnen. Im Theater grooven zudem Simon & Garfunkel, und ein bunter Kunstmix mit viel Flair erwartet die Besucher auf der Burg Bentheim.

Die Simon & Garfunkel Revival Band tritt am Freitag um 20 Uhr mit ihrem Programm „Feelin‘ Groovy“ im Theater an der Wilhelmshöhe in Lingen auf. Balladen wie „Scarborough Fair“ oder „Bright Eyes“, Klassiker wie „Mrs. Robinson“, „The Boxer“ oder „The Sound of Silence“ gehören ebenso fest zum umfangreichen Repertoire, wie die mitreißende „Cecilia“.

Night-Talker Domian

Samstag präsentiert WDR 1 Live das Programm „Domian redet“ ab 20 Uhr in der Stadthalle Rheine. Das Gespräch mit dem einstigen Night-Talker Domian trägt den Untertitel „Über 25000 Anrufe, 21, Jahre, Schlafstörungen, Drama, Hackfleisch und Aufhören“.

Führung

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wege zur Vielfalt“ erwandern die Teilnehmer am Freitag den 3,5 Kilometer langen Naturerlebnis-Lehrpfad Lingen-Wachendorf und erkunden unter sachkundiger Führung. Treffpunkt ist um 14 Uhr die Schutzhütte am Baggerloch an der Dalumer Straße.

Kunstmix auf der Burg

Bad Bentheim lädt Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr zu einem Kunstmarkt auf der Burg ein. Neben in unterschiedlichsten Techniken erstellten Plastiken, Skulpturen und Malerei finden feine Textilkunst oder ausgefallener Schmuck hier ihren Platz.

Freilichtbühnen

Auf der Freilichtbühne Bad Bentheim wird Sonntag um 15 Uhr das Stück „Rabatz im Zauberwald“ aufgeführt. Bekannte Märchenfiguren wie Rotkäppchen, Frau Holle, Hänsel und Gretel bekämpfen den schwarzen Zauberer, der die Macht im Märchenreich an sich reißen will. Ebenfalls Sonntag gibt es in Meppen „Michel aus Lönneberga“ zu sehen. Michel, der wildeste Lausbub in ganz Schweden, steckt voller verrückter Ideen und erlebt viele Abenteuer. Auf der Freilichtbühne Ahmsen ist Sonntag Premiere von „Luther“. Das Spiel beleuchtet Situationen Luthers als Mönch und Professor aus Wittenberg. In unserer diesjährigen Inszenierung sollen dem Zuschauer die Beweggründe für sein Handeln näher gebracht werden und die vielen Konflikte der damaligen Zeit aufgezeigt werden.

Schützenfeste

Schützenfest wird an diesem Wochenende gefeiert in Schepsdorf, Brögbern, Lingen-Bramsche, Listrup, Andervenne, Salzbergen, Spelle und Schapen.

Ausstellungen

Eine neue Ausstellung mit Werken von Isabel Albrecht gibt es derzeit in der Lingener Kunsthalle zu sehen. In der oft kleinformatigen Malerei und in den Zeichnungen der Künstlerin ist das Prinzip der Wiederholung zentral, vor allem unter dem Aspekt der Erzeugung von Mustern und teilweise irritierenden Liniengeflechten. Sowohl einfarbige wie auch mehrfarbige dichte Strukturen aus Linien und Farbflächen charakterisieren ihre Werke. Im Obergeschoss der Kunsthalle ist eine weitere Ausstellung „Cinéma“ eröffnet. Es handelt sich um ein umfangreiches Programm aus Video- und Filmproduktionen national und international bekannter Künstler.

„Zwischen Burgtor und Pferdemarkt“ lautet der Titel einer neuen Ausstellung im Emslandmuseum, bei der am Sonntag um 15 Uhr Oberbürgermeister Dieter Krone die Entwürfe aus dem Architektenwettbewerb für den Umbau des Museumsgebäudes der Öffentlichkeit vorstellt. Museumsleiter Andreas Eiynck berichtet anhand historischer Pläne und Fotos über die städtebauliche Entwicklung im Bereich zwischen Burgstraße und Pferdemarkt. Sie wird durch das markante Backsteingebäude des Emslandmuseums dominiert, das 1925 als Sitz der Reichsbank errichtet wurde und seit 1992 als Museum dient.

Im Kolpingbildungshaus Salzbergen läuft eine Ausstellung von Salzbergener Künstlern.

In 17 Stationen schildert im Emslandmuseum die Ausstellung „Reformation und Region“ (bis 23. Juli) die Entwicklung vom Thesenanschlag Luthers bis zur heutigen Situation der Kirchen im Emsland und der Grafschaft Bentheim. Den Ausgangspunkt bilden die verschiedenen Territorien, denn in der Grafschaft Bentheim, im münsterischen Emsland und in der Grafschaft Lingen verlief die Reformation aufgrund der komplizierten staatlichen Aufteilung der Region ganz unterschiedlich.

Mit Kupferstichen von Miho Nicoloff wird die Reihe „Kunst im Krankenhaus“ im Lingener Bonifatius-Hospital fortgesetzt. Die Ausstellung kann bis zum 31. Mai in der Eingangshalle betrachtet werden.

Im Foyer des Theaters an der Wilhelmshöhe stellt Inge Brand ihre Bilder zum Thema „Zwischen-Räume“ bis zum 31. Mai aus. Das Spektrum reicht von gegenständlicher über freie Malerei bis hin zu kalligrafischen Elementen. Dabei kommen Malmedien wie Aquarell und Acryl-Farben ebenso zum Einsatz wie Kreide, Tusche oder Kohle.

Der Heimatverein Langen zeigt in seinem neuen Museum an der Bawinkeler Straße die Ausstellung „Leben und arbeiten mit und ohne Strom“.

Das Ludwig-Windthorst-Haus zeigt bis zum 29. Mai die Ausstellung„Faszination Kraniche“ mit Bildern des Naturfotografen Carsten Linden.