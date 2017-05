VOX-Kochsendung im Emsland Lingener IT-Consultant will das „perfekte Dinner“ zaubern

Lingen. Seit Montag steht bei „ Das perfekte Dinner“ das Emsland im Fokus. Bis Freitag messen sich Teilnehmer in der VOX-Kochsendung vor der Kamera. Vom Landwirt bis zum Fernsehtechniker ist alles vertreten. Mit dabei ist auch IT-Consultant Julia Celiker aus Lingen.

„Meine Stimme hat sich total anders angehört“, sagt Julia Celiker, als sie am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung ist. Am Abend zuvor hat sie die erste Folge von dem Emsland-Special „Das perfekte Dinner“ gesehen hat. Landwirt André Kleimann aus Haren musste für seine vier Konkurrenten kochen. Julia Celiker war bei ihm zu Gast, wurde gefilmt – und war am Montag zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen. Ende März hatte sich die Produktionsfirma der Sendung bei ihr gemeldet und gefragt, ob sie am Kochduell teilnehmen will. „Ich habe es als Schicksal gewertet und hab zugesagt“, sagt die 33-Jährige. (Weiterlesen: Fünf Emsländer bei „Das perfekte Dinner“ auf VOX)

„Stress pur. Ich hatte nur eine Woche Zeit“

Zwar hatte die gebürtige Bremerhaverin, die mit zwei Jahren nach Meppen kam und mittlerweile in Lingen lebt, die Sendung schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen, auf eigene Initiative dort beworben, hätte sie sich aber nicht. Nun war sie aber dabei, und schon ging alles ganz schnell. Im April sollte die Sendung bereits aufgenommen werden, zuvor stand noch eine Urlaubsreise an und die Küche war auch noch nicht fertig aufgebaut. „Stress pur. Ich hatte nur eine Woche Zeit, mich vorzubereiten und ein Rezept mir auszudenken“, sagt sie. Das Besondere: Das Rezept musste nicht nur toll sein und das Gericht gut schmecken. Es musste auch zeitlich umsetzbar sein. „Im Fernsehen sieht das so aus, als ob wir den ganzen Tag fürs Kochen Zeit haben, in Wirklichkeit dauert die Aufnahmen der einzelnen Szenen aber schon sehr lange.“

„Meine Mutter war so aufgeregt“

Die Anspannung stieg. Im Gegensatz zu ihrer Mutter war Julia Celiker aber noch gelassen. „Meine Mutter war so aufgeregt“, erinnert sich Julia Celiker und muss lachen. Mutter und Tochter stehen sich nahe. Ihrer Mutter hatte Celiker als Kind immer in der Küche geholfen und durfte am Wochenende auch mal selbst für die Eltern kochen. Heute, mehr als 20 Jahre später, bekochen sich die Frauen immer noch gegenseitig. „Ich glaube, hungrig ist noch keiner meiner Gäste nach Hause gefahren“, sagt Celiker, die einen Webblog hat, in dem sie zeigt, wie mit wenig Zutaten ein leckeres Gericht entstehen kann . Mit ihrer Mutter hat sie schon an regionalen Kochwettbewerben teilgenommen. Kein Wunder also, dass sie sich mit ihrer Mutter austauschte, als es darum ging, was sie der Konkurrenz servieren könnte. Sie hatte einen Plan.

Chips, Fisch und Wan-Tans

Kurzzeitig wollte Julia Celiker ihre Idee wieder verwerfen, als sie sah, das am Montag Landwirt Andre Kleimann aus Haren Bentheimer Landschwein servierte und am Dienstag Ximena Calderon aus Lingen Lammcarré auftischte. (Weiterlesen: „Das perfekte Dinner“: So schnitt Ximena Calderon aus Lingen ab) „Mein Gericht passte da halt überhaupt nicht zu“, sagt die 33-Jährige und verrät, dass das Gericht irgendetwas mit Chips, Fisch und Wan-Tans zu tun hat.

Ob Julia Celiker ihre „Gegner“ mit ihrem ungewöhnlichen Rezept überzeugen konnte, ist am Donnerstag ab 19 Uhr auf VOX zu sehen. Die 33-Jährige wird mit ihren Freunden und der Familie auf der Couch die Sendung verfolgen – und ist nervös. „Hoffentlich stottere ich in der Sendung nicht.“