Kradfahrer muss ins Krankenhaus 67-Jähriger bei Unfall auf Lingener Umgehungsstraße leicht verletzt Von Caroline Theiling | 27.10.2022, 11:19 Uhr

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwoch ein 67-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Höhe der Abfahrt von der Bundesstraße 214 auf die Bundesstraße 70 in Lingen.