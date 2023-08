Wie die Polizei mitteilt, war der 60-Jährige gegen 23.15 Uhr auf der B70 mit seinem Ford in Richtung Lingen unterwegs. Auf Höhe Bramsche geriet er - vermutlich aufgrund seines Alkoholeinflusses - in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einer 61-jährigen Fahrerin eines VW Up, welche in Richtung Lünne fuhr.

Beide Verkehrsbeteiligten wurde leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Eine vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 60-Jährigen ergab den Wert von 2,08 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein entsprechendes Verfahren gegen den Mann eingeleitet. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B70 bis ca. 0.45 Uhr voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet.