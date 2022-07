Direkt zwei Spitzenspiele hatte der SV Bawinkel am Wochenende zu bestreiten. Der 1:2-Heimniederlage am Freitag gegen Spitzenreiter Baccum folgte gestern ein 4:3 Sieg am Biener Busch. „Eigentlich fehlen mir die Worte, sagte Bienes Reservecoach Thomas Hessel angesichts von zwei Gegentoren in den letzten drei Spielminuten über eine Begegnung, die eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte.

Leschedes Reserve blickt dem Abstiegsgespenst ins Auge. Nach der 3:4-Heimpleite am Freitag gegen Laxten II reichten auch gestern drei Treffer zu Hause nicht. Die 3:5-Niederlage gegen Messingen bezeichnete Leschedes Kotrainer Mathias Timmer als „im Endeffekt verdient“.

Ganz anders sieht es bei der Zweiten von Olympia Laxten aus. Dem Sieg in Leschede folgte am Sonntag ein Erfolg in gleicher Höhe – mit 4:3 wurde die Schepsdorfer Eintracht auf die Heimreise geschickt. „Wir haben es vergessen, den Sack zuzumachen“, meinte Trainer André Grote. Zudem seien seine Spieler mehrmals am starken Schepsdorfer Keeper Dirk Senft gescheitert.

Einen „dringend notwendigen Sieg“ konnte Lünne laut Trainer Thorsten Peters beim 2:0 im Kellerduell gegen Bramsche verbuchen. Sein Team habe die mit Abstand beste Saisonleistung gezeigt und verdient aufgrund einer starken kämpferischen Leistung gewonnen.

Mit einem 4:0-Erfolg festigte Darme bereits am Samstag seinen Platz im oberen Mittelfeld. Aufsteiger Listrup blickt nach dieser Niederlage vom vorletzten Tabellenplatz schweren Zeiten entgegen.