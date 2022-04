Nach Angaben der Polizei wollte die Frau am Donnerstag zwischen 13.30 und 13.40 Uhr die Ampelanlage auf der Meppener Straße vom Rewe-Markt kommend in Richtung Innenstadt/Krankenhaus überqueren. Ihr kam ein etwa 50-jähriger Mann mit ungepflegtem Äußeren entgegen. Als beide auf gleicher Höhe waren, schlug der Mann nach Polizeiangaben unvermittelt und offenbar absichtlich mit einer Tragetasche, in der sich höchstwahrscheinlich Leergut befand, auf die Frau ein und traf sie am Kopf.