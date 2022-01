Lingen. Immer wieder war der Aufzug an Gleis 2 des Lingener Bahnhofs in den vergangenen Jahren defekt. Jetzt hat die Bahn einen neuen Fahrstuhl eingebaut. Ab sofort ist Gleis 2 wieder barrierefrei erreichbar.

"An alle Fahrgäste Richtung Emden: Zug verkehrt auf Gleis 2", hallt am Montag kurz vor 12.55 Uhr eine Lautsprecherdurchsage durch den Lingener Bahnhof. Die Fahrgäste warten jedoch auf Gleis 1. Denn dort fuhren die Züge Richtung Norden seit Sommer 2021 ab, weil Gleis 2 während der Bauarbeiten für den neuen Aufzug für Menschen mit Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen oder schwerem Gepäck nicht erreichbar war. Jetzt fahren alle Züge Richtung Emden wieder von Gleis 2.

Die Fahrgäste eilen durch die Unterführung und die Treppe hoch auf Gleis 2, während oben die Regionalbahn Richtung Emden einfährt. Eine Minute später steigt in der Unterführung eine ältere Dame mit Rollator aus dem Auszug. Bevor sie Richtung Innenstadt geht, meint sie noch:

„Es geschehen noch Zeichen und Wunder.“

Immer wieder war der Aufzug in den vergangenen Jahren defekt, oft wochenlang außer Betrieb. 2021 kündigte die Bahn dann an, einen neuen Aufzug einzubauen. Am 12. Juli begannen die Arbeiten. Jetzt, sechs lange Monate später, ist der neue Aufzug in Betrieb. "Der alte Aufzug wurde komplett entkernt, die neue Aufzugstechnik eingebaut und die Einhausung angepasst", begründet Frank Jendick vom Bahnhofsmanagement der Deutschen Bahn die lange Bauzeit.

Rund 320.000 Euro, 40.000 mehr als geplant, hat die Bahn für den neuen Aufzug des Herstellers Schindler bezahlt. Jendick rechnet damit, dass dieser eine Lebensdauer von 15 Jahren haben wird. Auf die Frage, wann denn bei diesem neuen Aufzug mit einer ersten Störung zu rechnen sei, antwortet er schulterzuckend:



„Wenn man das wüsste.“

Jendick verweist darauf, dass Aufzüge oft von Vandalismus betroffen seien, mechanische Teile wie die Türen oft gewaltsam beschädigt würden.

Permanente Überwachung mittels Sensortechnik

Der Zustand des neuen Aufzugs werde permanent mittels Sensortechnik überwacht. Dadurch erreiche die Bahn eine Reduzierung der Störfälle durch vorausschauende Wartung und könne im Falle einer Störung schneller reagieren.

Auch Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone ist froh, dass der Aufzug nun in Betrieb ist. "Im Schüler und Berufsverkehr hat es sich im letzten halben Jahr auf Gleis 1 doch ziemlich geknubbelt", sagte Krone. Jetzt entzerre sich dies wieder.

2019 hatte Krone in einem Brief an die Bahn gefordert, einen zweiten barrierefreien Zugang zu Gleis 2 zu schaffen. "Diese Forderung kann ich nicht mehr aufrecht erhalten", sagte Krone. Denn die vergangenen sechs Monate hätten gezeigt, dass der Bahnverkehr im Zweifel auch komplett über Gleis 1 funktioniere.