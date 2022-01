GNTM 2022: Lenara aus Lingen will Germany's Next Top-Model werden

Am 3. Februar 2022 ist es soweit: Die 17. Staffel von Germany's Next Topmodel startet auf Pro Sieben.

Jens Kalaene/dpa

