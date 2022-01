Lingen. Das Damenmodengeschäft Ulla Popken hat seine Filiale in der Lingener Marienstraße Ende Dezember 2021 geschlossen. Nun wird nur wenige Meter entfernt eine neue Filiale eröffnet.

Ulla Popken steht für Damenbekleidung in den Größen 42 bis 64. Das Modelabel wird in einem bislang leerstehendes Ladenlokal in der Marienstraße 10 neu eröffnen. Der neue Standort verfügt über 150 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Eröffnung am 27. Januar

Laut einer Mitteilung des Unternehmens sollen ein neuartiges Raum- und Lichtkonzept mit großzügigen Umkleidekabinen und angenehmer Beleuchtung für eine entspannte Einkaufsatmosphäre sorgen. Die Neueröffnung erfolgt am Donnerstag, 27. Januar.