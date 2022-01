Lingen. Die Corona-Pandemie lässt es nicht zu: Der Auftritt von Comedian Torsten Sträter in der Emslandarena in Lingen muss erneut verschoben werden.

Ohne Mütze, gute Laune und Sprücheklopferei geht bei Torsten Sträter nichts. Der Poetry-Slammer und Kabarettist ist ein Experte der Wortjonglage und König der satirischen Kurzgeschichte. Seine Gags und Lesungen sind eine Mischung aus spitzfindigen Beobachtungen und Sozialkritik, die zu verrückten, komischen Geschichten zusammenwachsen.

Auftritt muss erneut verschoben werden

Mit seinem neuen Programm "Schnee, der auf Ceran fällt" wollte Sträter bereits im Dezember 2020 in der Emslandarena auftreten – doch dieser Termin musste ausfallen. Aufgrund der Corona-Pandemie muss nun auch der Ersatztermin für den 5. Februar 2022 ausfallen.

Laut der Arena gibt es einen weiteren Ersatztermin. Nun will Sträter am 29. Oktober 2022 in Lingen auftreten. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin. Darüber hinaus können auch noch Tickets bei den bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.

Was erwartet die Besucher?

Was erwartet die Besucher beim neuen Programm? Torsten Sträter sagt selbst, dass es eine Führung durch die ganze Welt der Idiotie ist. Es ist die Einsicht, dass nichts menschlicher ist als das Missgeschick. Es gibt seltsame Berichte vom Rand der schiefen Ebene, dann ergänze ich den Abend noch mit Schilderungen, die ich mir auf gar keinen Fall verkneifen kann und mache den Sack zum Ende hin mit einer sehr guten Geschichte zu."