Ohne Anmeldung: Impfung gegen das Coronavirus in Lingen

Erwachsene und Kinder sind zur Impfung gegen das Coronavirus im Haus des Handwerks am 20. Januar von 17 bis 21 Uhr eingeladen

Ludger Jungeblut

Lingen. Eine Impfung gegen das Coronavirus findet am Donnerstag, 20. Januar, von 17 bis 21 Uhr im Haus des Handwerks an der Beckstraße in Lingen statt.

Die Impfaktion zwischen 17 und 21 Uhr, die unter dem Motto „Feierabend-Piks“ steht, richtet sich an Erwachsene sowie Jugendliche ab zwölf Jahren (in Begleitung eines Erziehungsberechtigten). Verimpft wird der Impfstoff der Firma Biontech.