Nach mehreren Anläufen ist Familie Neubert aus Lingen ihre gelben Säcke losgeworden.

Marijan Murat/dpa

Lingen. Alle vier Wochen wird die gelbe Tonne abgeholt. Für Familie Neubert in Lingen reicht dies nicht, denn Nicole und Frank Neubert haben neun Kinder. Das Problem: Die Wertstoffhöfe wollten ihre gelben Säcke nicht annehmen.

In einer solchen Großfamilie fällt viel Müll an. Beim Papier haben die Neuberts eine simple Lösung gefunden: Einmal wöchentlich packt Frank Neubert das Altpapier in das große Auto der Familie und bringt es zu einem Wertstoffhof. Diese Lösun