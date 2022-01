Offene Impfaktion am Wochenende in Nordhorn

Zur offenen Impfaktion lädt der Landkreis Grafschaft Bentheim gemeinsam mit dem DRK ein.

Sven Hoppe/dpa

Nordhorn. Ohne Anmeldung können sich Bürger am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Januar, in der Sporthalle des SV Vorwärts in Nordhorn impfen lassen.

Zusammen mit dem DRK-Kreisverband bietet der Landkreis Grafschaft Bentheim die Aktion zur Eindämmung der Pandemie am Immenweg 93 in Nordhorn an. Impfberechtigte Personen können am Samstag, 15. Januar 2022, von 9 bis 17 Uhr sowie a