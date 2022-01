Starkstromkabel werden in der letzten Zeit vermehrt von Baustellen gestohlen

Wilfried Roggendorf

Lingen. Eine Baustelle an der Birkenallee in Lingen war das Ziel von Einbrechern. Abgesehen hatten sie es auf Stromkabel - und richteten hohen Schaden an.

Als Tatzeitraum gab die Polizei am Dienstag die Zeit zwischen dem 23. Dezember und 10. Januar an. Die Baustelle befindet sich an der Birkenallee in Lingen. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stel