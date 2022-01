Schulleiterin Petra Niewiera nimmt Abschied von der BBS in Lingen

In den Ruhestand verabschiedet wurde Oberstudiendirektorin Petra Niewiera. Mehr als 14 Jahre hatte sie an der Spitze der Berufsbildenden Schulen, Agrar und Soziales in Lingen gestanden.

Thomas Pertz

Lingen. Machen statt reden, das passt zu Petra Niewiera, die als Leiterin der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Lingen, Agrar und Soziales, in den Ruhestand geht. Ihr Rat zum Abschied an die Politik: Nicht zu theorielastig werden.

Die gebürtige Emsbürenerin stand seit 2007 an der Spitze der BBS am Schwarzen Weg. Die Berufsbildenden Schulen mit den Fachrichtungen Agrarwirtschaft, Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialwesen bieten unterschiedliche Schulformen an, da