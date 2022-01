Corona-"Spaziergänger" und Polizei spielen in Lingen Katz und Maus

Nur ganz vereinzelt kam es zu direkten Begegnungen zwischen Polizei und Gegnern der Corona-Maßnahmen - hier bei einer Feststellung der Personalien an der Einmündung der Lookenstraße auf den Marktplatz in Lingen.

Lars Schröer

Lingen. Der montägliche "Spaziergang" von Gegnern der Corona-Maßnahmen ist in Lingen am Montag ungewöhnlich verlaufen: Die Teilnehmer zogen in Kleingruppen durch die Innenstadt, damit sie nicht als Versammlung bewertet wurden.

Auf dem Lingener Universitätsplatz herrschte am Montag um 18 Uhr fast gähnende Leere, sieht man von den zwei Bullis der Polizei ab, die sich dort postiert hatten. Auf dem Platz hatten sich in den letzten Wochen um diese Uhrzeit die Geg