Unbekannte spannten in der Nacht zu Samstag in Lingen Anglerschnur und Kreppband über mehrere Straßen - hier im Bereich der Großen Straße ist Kreppband zu sehen.

Polizei

Lingen. Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag an der Kreuzung von Konrad-Adenauer-Ring und Meppener Straße eine reißfeste Schnur und über weitere Straßen Kreppband gespannt. Ersten Hinweisen geht die Polizei bereits nach.

Die Anglerschnur befestigten die Täter dabei in Kopfhöhe an den an der Meppener Straße stehenden Ampelpfosten. "Glücklicherweise ist dabei kein Schaden entstanden, aber wir reden hier schon über einen gefährlichen Eingriff in