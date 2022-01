So viel Geld hat Lingen seit 2015 mit Knöllchen eingenommen

Unter anderem werden durch die Knöllchen-Einnahmen die Gehälter der Politessen in Lingen bezahlt.

Martin Gerten/dpa

Lingen. Parkgebühren und Strafzettel sind für Kommunen konstante Einnahmequellen. In manchen Städten liegen sie im Millionenbereich – nicht so in Lingen.

An Falschparker, die mit ihrem Auto in zweiter Reihe auf der Fahrbahn stehen oder den Rad- und Fußwege blockieren, haben sich viele schon fast gewöhnt. Insgesamt 124.428 Euro hat die Stadt Lingen im vergangenen Jahr von Autofahrern ka