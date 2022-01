Unbekannte spannen in Lingen reißfeste Schnur über belebte Kreuzung

Richard Heskamp

Lingen. Bislang unbekannte Personen haben in der Nacht zu Samstag über den Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Ring / Meppener Straße eine durchsichtige, reißfeste Schnur gespannt. Die Polizei sucht nun die Täter.

Die bislang unbekannten Täter haben laut einer Mitteilung der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim in der Nacht zu Samstag in diesem Bereich nicht nur die reißfeste Schnur - eine Polizeisprecherin bezeichnete diese in ein