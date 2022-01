Wem gehört dieses Fahrrad? Sichergestellt wurde es von der Lingener Polizei am 30. Dezember 2021 im Bereich der Rheiner Straße.

Polizei Lingen

Lingen. Zwei Fahrräder der Marken "Gazelle" und "Raleigh" hat die Lingener Polizei jetzt sichergestellt. Nun sucht sie die Eigentümer der Räder.

Laut einer Mitteilung der Polizei wurde am Donnerstag, 30. Dezember, ein blau-grünes Damenrad der Marke "Gazelle" an der Rheiner Straße sichergestellt. Und ein schwarzes Damenrad der Marke "Raleigh" stellten die Beamten am Mittwoc