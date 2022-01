Vermutlich aufgrund der glatten Fahrbahn kam ein Autofahrer am Samstagmorgen in Lingen-Brockhausen von der Straße ab, überschlug sich anschließend und wurde dabei leicht verletzt.

Marcus Führer/dpa

Lingen. Bei einem Unfall in Lingen-Brockhausen ist am Samstagmorgen ein 28-jähriger Mann verletzt worden. Laut der Polizei war vermutlich eine glatte Fahrbahn die Ursache für den Unfall.

Der Mann war laut der Polizeimeldung am Samstag gegen 4 Uhr in einem Auto der Marke BMW in Richtung Langen unterwegs. Vermutlich aufgrund der glatten Fahrbahn verlor er in einer dortigen Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug.&nbs