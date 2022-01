Gegen Brücke in Lingen gefahren: 100.000 Euro Schaden an Schiff

Ein Schiff hat die Altenlingener Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal gerammt. An dem Schiff entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 100.000 Euro.

Sven Lampe

Lingen. Hoher Schaden ist an einem Schiff entstanden, das am Donnerstag die Kanalbrücke in Altenlingen gerammt hat. Der Schiffsführer vermutet den Wasserstand als Ursache. Das schließt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt aus.

Das Frachtschiff war auf dem Dortmund-Ems-Kanal in Richtung Süden unterwegs. Um 17 Uhr fuhr es mit dem Radarmast, der sich im Bugbereich des Schiffes befand, gegen die Brücke, auf der die Meppener Straße über den Dortmund-Ems-Kanal füh