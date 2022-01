Bislang haben die so genannten "Spaziergänge" im Landkreis Emsland zumeist in den Städten Meppen, Papenburg und Lingen stattgefunden. (Symbolfoto)

Ulrich Perrey/dpa

Lingen. Anders als in der Grafschaft Bentheim wird der Landkreis Emsland vorerst keine Maskenpflicht bei den „Spaziergängen“ von Corona-Kritikern per Allgemeinverfügung anordnen.

Bislang haben laut Landkreis Emsland die so genannten Corona-"Spaziergänge" zumeist in den Städten Meppen, Papenburg und Lingen stattgefunden, die in eigener Zuständigkeit bereits zum Teil entsprechende Allgemeinverfügungen (AV) erlass