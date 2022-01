Alle Studenten packen mit an, wenn Erdarbeiten für Neubauten anstehen.

CTE

Lingen. Zukunftschancen für eine Internatsschule in Ghana will der in Lingen gegründete Förderverein „CTE School Partnership Verein Ghana“ schaffen. In Zeiten der Corona-Pandemie ein schwieriges Unterfangen.

Auch ohne die bekannten Trommelworkshops des afrikanischen Musikprofessors Morphius Eurapson-Quaye ist es dem Förderverein „CTE School Partnership Verein Ghana“ gelungen, Spenden für die Bildungseinrichtung "Centre for Talent Expr