Noch steht die Holzverkleidung um die Baustelle, wo der neue Aufzug zum Gleis zwei eingebaut wird. Laut Auskunft der Bahn soll er aber bald in Betrieb gehen.

Wilfried Roggendorf

Lingen . Bei der langen Geschichte um den störanfälligen Aufzug am Lingener Bahnhof scheint ein Ende in Sicht. In zwei Wochen kann möglicherweise der neue Fahrstuhl in Betrieb genommen werden.

Der Aufzug ist die einzige Möglichkeit, unabhängig von der steilen Treppe auf den Bahnsteig für Fahrten in Richtung Papenburg oder Norderney zu kommen. Doch immer wieder war er außer Betrieb. Lesen Sie auch