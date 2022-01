Kita-Anmeldung im südlichen Emsland: So funktioniert's

In vielen Kommunen im südlichen Emsland und in Wietmarschen sind die Kita-Anmeldungen schon gelaufen. Doch noch bieten sich Eltern Möglichkeiten, einen Platz für ihr Kind zu bekommen.

Monika Skolimowska/dpa

Lingen . Für Eltern, die für ihr Kind ab dem Sommer einen Kita-Platz in Lingen, Wietmarschen, Emsbüren, Salzbergen oder den Samtgemeinden Spelle, Lengerich und Freren brauchen, bieten sich noch Möglichkeiten.

In einigen Kommunen im Altkreis Lingen ist die reguläre Anmeldefrist für das Kita-Jahr 2022/23 schon abgelaufen, in anderen steht sie kurz bevor. Unsere Übersicht zeigt auf, an wen sich Eltern wenden müssen, die noch einen Kita- oder Krippe