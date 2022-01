Mahnwache in Lingen: Verfahren gegen Robert Koop eingeleitet

Wegen der Mahnwache zum Gedenken der Lingener Corona-Toten läuft gegen Anmelder Robert Koop ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Lars Schröer

Lingen. Die Polizei hat gegen Robert Koop, Veranstalter der Mahnwache zum Gedenken der Lingener Corona-Toten, ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet. Grund ist ein Fehler bei der Anmeldung.

Koop hatte zu der Mahnwache, an der am Montagabend, 3. Januar, rund 100 Menschen teilnahmen, aufgerufen. Sie war auch als Zeichen gegen einen zeitgleich in Lingen stattfindenden "Spaziergang" von Gegnern der Impfpflicht und d