Mahnwache für Corona-Tote und Impfgegner-"Spaziergang" in Lingen

Mehrere Teilnehmer des sogenannten Corona-"Spaziergangs" wurden von der Polizei in Lingen abgefangen. Es gab mehrere Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten.

Lars Schröer

Lingen. Rund 50 Impfgegner haben sich am Montag auf dem Lingener Universitätsplatz zu einem "Spaziergang" gegen die Corona-Maßnahmen versammelt. Doppelt so viele Menschen beteiligten sich an einer Mahnwache für die Corona-Toten.

Wie bereits am Montag zuvor hatten sich die Menschen, die sowohl eine Impfung als auch die Corona-Regeln ablehnen, um 18 Uhr auf dem Universitätsplatz in Lingen getroffen. Verabredet hierzu hatten sie sich über den Messangerdienst Tele