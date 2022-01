Mahnwache am Montag in Lingen erinnert an bislang 40 Coronatote

Kerzen zum Gedenken an die bislang 40 Coronatoten in Lingen sollen am Montagabend auf dem Vorplatz vor dem Neuen Rathaus entzündet werden.

Lingen. Eine Mahnwache zur Erinnerung an die bislang 40 Bürger, die in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben sind, wird an diesem Montag, 3. Januar, um 19 Uhr vor dem Neuen Rathaus in Lingen stattfinden.

Aufgerufen zur Mahnwache hat der Fraktionsvorsitzende der Bürgernahen im Lingener Stadtrat, Robert Koop. In einer Mail an die Mitglieder des Stadtrates schrieb Koop, dass es sich bei der von ihm angemeldeten Veranstaltung um eine überp