Einbrecher dringen in Restaurant in Lingener Marienstraße ein

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruches in der Marienstraße in Lingen.

imago/Schöning (Symbolfoto)

Lingen. Unbekannte Täter sind in der Nacht von vergangenen Donnerstag auf Freitag in ein Restaurant in der Lingener Marienstraße eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem mehrere Portemonnaies und Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben könn