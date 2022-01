Komplett abgeschmückt müssen die Weihnachtsbäume sein, wenn sie von den verschiedenen Organisationen abgeholt werden.

Petra Schneider-Schmelzer/imago-images

Lingen. Das Weihnachtsfest ist vorbei. In vielen Wohnungen steht der geschmückte Tannenbaum oft noch bis zum Fest der Heiligen Drei Könige am 6. Januar. Eine Abholung erfolgt meist am drauffolgenden Wochenende.

In viele Städten und Kommunen bieten verschiedene Organisationen und Gruppen nach dem 6. Januar Abholtermine für die ausgedienten Weihnachtsbäume an. Manchmal funktioniert das ohne Voranmeldung, oftmals wird um eine Anmeldung gebeten. Wicht