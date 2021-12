Lkw-Fahrer verursacht Unfall in Lingen und flüchtet zunächst

Nicht die Kurve gekriegt hat dieser Lkw in Lingen, als sein Fahrer mit einem Sattelzug von der Sturmstraße in die Straße Am Wall Süd abbiegen wollte.

Hermann Bojer

Lingen. Die Ecke Sturmstraße/Am Wall Süd in Lingen ist sehr eng. Dies ist jetzt einem Lkw-Fahrer zum Verhängnis geworden, der dort im wahrsten Sinne des Wortes nicht die Kurve gekriegt hat.

Laut Auskunft der Polizei war der 60-jährige Fahrer von seinem Navigationssystem falsch geleitet worden. Aus der Elisabethstraße bog er in die Sturmstraße ab. An deren Ende wollte er gegen 12.45 Uhr nach links in die schmale einspurige Stra