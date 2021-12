23-Jähriger bei Unfall in Lingen-Holthausen schwer verletzt

Bei einem Autounfall im Lingener Ortsteil Holthausen-Biene ist am Mittwoch der 23-jährige Beifahrer eines Ford Fiesta schwer verletzt worden.

Hermann Bojer

Der 22-jährige Fahrer war aus Richtung Lingen kommend auf der Meppener Straße unterwegs. Er fuhr in den Kreisverkehr an der Raffineriestraße ein. Als er diesen in Richtung Holthausen verlassen wollte, brach das Heck des Fahrzeuges aus.