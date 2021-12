Großer Andrang bei erster Corona-Impfaktion für Kinder in Lingen

Zeitweise bis zur Lindenstraße zog sich die Schlange von wartenden Eltern und Kindern hin. Im Laufe des Vormittags wurde eine zweite Halle der Emslandhallen geöffnet, damit die Wartenden nicht so lange im Kalten stehen mussten.

Wilfried Roggendorf

Lingen. In der Impfstation in den Lingener Emslandhallen sind am Mittwoch erstmals Kinder zwischen fünf und elf Jahren gegen Corona geimpft worden. Der Andrang bei dieser Impfaktion hat die Verantwortlichen überrascht.

Die sechsjährige Nora aus Lingen sitzt mit ihrer Mutter kurz nach 11 Uhr zufrieden im Aufenthaltsbereich des Impfzentrums. "Wir waren schon um 8.50 Uhr da", sagt die Mutter. Doch da sei die Warteschlage schon sehr lang gewes