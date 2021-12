"Corona-Spaziergang" in Nordhorn aufgelöst - warum nicht im Emsland?

Ein Polizeibeamter (Bildmitte mit Maske) macht zu Beginn des "Spaziergangs" der Gegner der Corona-Regeln in Lingen auf die Maskenpflicht aufmerksam, falls Mindestabstände nicht eingehalten werden. Gehör fand er bei den unmaskierten Teilnehmern keines.

Lars Schröer

Lingen. Die Polizei hat am Montagabend einen "Spaziergang" von Gegnern der Corona-Regeln in Nordhorn aufgelöst. Ähnliche Veranstaltungen in Lingen, Meppen und Papenburg durften jedoch stattfinden. Warum?

Rund 70 Menschen hatten sich am Montag in Nordhorn vor der Alten Kirche am Markt um 18 Uhr zu dem nicht angemeldeten "Spaziergang" getroffen. Verabredet hatten sie sich hierzu über den Messangerdienst Telegram. Die Polizei untersagte den Te