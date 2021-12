Silvester 2021 und Corona: Taxifahrern in Lingen fehlen Kunden

Jedes Taxi, das ungenutzt auf dem Betriebshof von Hundertmark steht, ist vor allem eines: ein Kostenfaktor. Skeptisch blickt das Unternehmen auf die Silversternacht.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Ohne Vorbestellung an Silvester ein Taxi in Lingen zu bekommen, ist in den vergangenen Jahren wie ein Sechser im Lotto gewesen. 2021 ist es durch Corona anders.

Ende November laufen die Telefone bei Taxiunternehmen im Normalfall bundesweit heiß. Feierlustige wollen dann vorsorglich für die Silvesternacht ein Taxi reservieren, um nicht im schlimmsten Fall über Stunden an der Straße stehen zu müssen,