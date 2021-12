Fällt ein Corona-Schnelltest positiv aus, muss ein im Labor analysierter PCR-Test Klarheit bringen, ob tatsächlich eine Infektion mit dem Virus vorliegt.

Sebastian Gollnow/dpa

Lingen. Anlässe für einen Corona-Schnelltest gibt es genug: In der Weihnachts- und Neujahrsruhe gilt in vielen Lebensbereichen die 2Gplus-Regel. Doch was tun, wenn dieser Schnelltest positiv ausfällt und der Hausarzt Urlaub hat?

Fällt ein Antigen-Schnelltest positiv aus, muss ein im Labor ausgewerteter PCR-Test Klarheit bringen, ob wirklich eine Infektion mit dem Coronavirus vorliegt. Denn ein PCR-Test ist zuverlässiger als die Antigen-Schnelltests. Dies gilt unabh